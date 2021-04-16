Лига Европы

Главный тренер манкунианцев дал комментарий после матча с Гранадой.

Манчестер Юнайтед в рамках ответного поединка 1/4 финала Лиги Европы принимал на своем поле Гранаду и добился победы с комфортным счетом.

Оле-Гуннар Солскьяер надеется, что его команда сможет победить в Лиге Европы.

"С нетерпением ждем битвы с Ромой. Это выглядит как настоящий еврокубковый полуфинал, ведь у Ромы тоже очень богатая история. Но мы прежде удачно играли с итальянскими клубами.

Будем бороться за выход в финал. Было бы здорово закончить сезон с трофеем", — приводит слова Солскьяера официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Гранада.