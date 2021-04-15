Англия

Наставник "красных дьяволов" высоко отозвался о форме англичанина.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился мыслями о результатах полузащитника своего клуба Джесси Лингарда, который выступает за Вест Хэм на правах аренды.

"После перехода Джесси великолепен. Мы могли поступить эгоистично и оставить его, так как у него всегда есть своя роль. Джесси — фантастический парень, он очень предан Манчестер Юнайтед, никогда не жаловался и не доставлял мне проблем.

Он упорно работал и заслужил шанс играть больше, именно поэтому мы отпустили его в Вест Хэм. Он заслужил такую возможность. Мы будем рады его возвращению.

Надеюсь, Лингарда с его нынешней игрой и уверенностью в собственных силах возьмут на Евро. Надеюсь, он мощно проведёт концовку чемпионата", — приводит слова норвежского специалиста Goal.

В текущем сезоне АПЛ англичанин сыграл в девяти матчах, в которых забил восемь голов и отдал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Реал, ПСЖ и Интер следят за Лингардом.