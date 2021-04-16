Лига Европы

Оба футболиста помогли своим командам, забив по голу в ответных полуфинальных матчах.

Четвертьфинальная стадия Лиги Европы осталась позади, и теперь четыре лучших команды текущего розыгрыша данного турнира поспорят между собой за право сыграть в решающем поединке за трофей.

Специальная комиссия УЕФА отобрала четырех лучших футболистов в ответных поединках 1/4 финала, и теперь предлагает болельщикам по всему миру определить лауреата премии Лучший игрок недели в Лиге Европы.

В число претендентов попали вингер Арсенала Букайо Сака, который забил в ворота Славии (4:0), форвард Ромы Эдин Джеко, забивший мяч Аяксу (1:1), нападающий Вильярреала Жерар Морено, отметившийся голом в матче против загребского Динамо (2:1) и защитник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Биссака, который помог "красным дьяволам" отыграть на ноль с Гранадой (2:0).

Принять участие в голосовании Вы можете на официальном сайте УЕФА, а также в специальном опросе от Football.ua.

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