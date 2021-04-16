Лига Европы

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Вильярреал после победы в первом матче со счетом 1:0, в ответной встрече повторно обыграл загребское Динамо (2:1).

Счет в матче был открыт на 36-й минуте усилиями Пако Алькасера, а спустя семь минут "желтая субмарина" удвоила свое преимущество благодаря голу в исполнении Жерара Морено. Гости ответили точным ударом Оршича в середине второго тайма.

Обзор матча:

Видео YouTube:

Вильярреал - Динамо З 2:1

Голы: Алькасер, 36, Морено, 43 — Оршич, 74

Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Альберто Морено, 90) — Тригерос (Мойсес Гомес, 63), Капу, Парехо (Коклен, 84), Чуквезе (Пенья, 90) — Пако Алькасер (Фер Ниньо, 90), Жерар Морено.

Динамо Загреб: Ливакович — Теофиль-Катрин (Перич, 82), Гвардиол, Ристовски (Стоянович, 62), Лауритсен — Иванушец (Атьемвен, 76), Якич, Майер (Франьич, 62), Адеми (Мишич, 82), Оршич — Петкович.

Предупреждения: Тригерос — Якич