Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Рома после победы в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы со счетом 2:1, "волки" расписали мировую с голландским Аяксом. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В начале второго тайма голландцы вышли вперед благодаря голу в исполнении Бробби, который подарил надежду для Амстердама. Однако развить успех голландцам не удалось, а вот команде Пауло Фонсеке удалось сравнять счет усилиями Джеко на 72-й минуте.

Обзор матча:

Видео YouTube:

Рома — Аякс 1:1 (общий счет 3:2)

Голы: Джеко 72 — Бробби 48.

Рома: Лопес — Ибаньес, Кристанте, Манчини — Карсдорп, Верету, Диавара, Калафиори (Вильяр 80) — Пеллегрини, Мхитарян (Педро 87), Джеко (Майораль 80).

Аякс: Стекеленбург — Тимбер, Клайбер (Схюрс 22, Идрисси 83), Мартинес, Тальяфико — Гравенберх, Альварес (Кудус 70), Клаасен — Антони (Бробби 46), Тадич, Нерес (Л. Траоре 83).

Предупреждения: Ибаньес 44, Верету 67, Манчини 68, Джеко 78, Кристанте 87 — Тальяфико 90, Мартинес 90+2.