Главный тренер римлян дал комментарий перед матчем.
Паулу Фонсека, getty images
26 апреля 2021, 20:45
Паулу Фонсека поделился ожиданиями от поединка 1/2 финала Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.
"Я всегда был полностью сосредоточен на своей работе. Этот полуфинал с Манчестер Юнайтед очень важен, и я должен полностью сосредоточиться на игре, которая слишком важна для нас.
Это правда, что Манчестер Юнайтед очень опасен в контратаках, но мы должны понимать, что будет действительно сложно, если мы поедем в Манчестер и будем просто защищаться. Нам нужно держать мяч и усложнять им задачу. Команда должна проявлять характер и не сидеть слишком глубоко", — приводит слова Фонсеки Football Italia.
Напомним, что матч Манчестер Юнайтед — Рома состоится в четверг, 29 апреля. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.