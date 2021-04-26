Лига Европы

Главный тренер римлян дал комментарий перед матчем.

Паулу Фонсека поделился ожиданиями от поединка 1/2 финала Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.

"Я всегда был полностью сосредоточен на своей работе. Этот полуфинал с Манчестер Юнайтед очень важен, и я должен полностью сосредоточиться на игре, которая слишком важна для нас.

Это правда, что Манчестер Юнайтед очень опасен в контратаках, но мы должны понимать, что будет действительно сложно, если мы поедем в Манчестер и будем просто защищаться. Нам нужно держать мяч и усложнять им задачу. Команда должна проявлять характер и не сидеть слишком глубоко", — приводит слова Фонсеки Football Italia.

Напомним, что матч Манчестер Юнайтед — Рома состоится в четверг, 29 апреля. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.