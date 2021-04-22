Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Аталанта упустила победу над Ромой, несмотря на гол Малиновского, в поединке чемпионата Италии.

Римляне смогли ответить на взятие ворот от украинского полузащитника уже во второй половине игры усилиями Кристанте.

Обзор матча:

Рома — Аталанта 1:1

Голы: Кристанте, 75 — Малиновский, 26



Рома: Лопес — Манчини, Кристанте, Ибаньес — Карсдорп, Вильяр (Карлес Перес, 76), Верету, Калафьори (Бруно Перес, 46) — Пеллегрини, Мхитарян (Майораль, 85) — Джеко.



Аталанта: Голлини — Джимсити, Ромеро, Паломино — Мехле, Де Роон, Фройлер, Госенс — Иличич (Муриэль, 59), Малиновский (Пашалич, 59) — Сапата (Толой, 73).



Предупреждения: Калафиори, Вильяр, Ибаньес — Госенс



На 69-й минуте был удален Робин Госенс (Аталанта) (второе предупреждение).



На 90+5-й минуте был удален Роджер Ибаньес (Рома) (второе предупреждение).