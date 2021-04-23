Италия

Португальский тренер дал комментарий после матча с Аталантой.

Рома добыла ничейный результат в поединке чемпионата Италии против Аталанты на своем поле. Паулу Фонсека остался доволен игрой своей команды.

"Играть против таких команд сложно, мы допустили ошибки в решающие моменты. Мы не выиграли, но показали хорошую игру против отличной команды.

Не забывайте, Аталанта выиграла восемь из девяти последних матчей, и мы решили рискнуть с высоким прессингом, не позволив Аталанте строить свои атаки обычным образом.

Мы сыграли лучше во втором тайме, и команда показала характер. Я не видел, чтобы какая-либо команда сражалась с Аталантой и доминировала в контроле мяча", — приводит слова португальца Football Italia.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Рома — Аталанта.