Лига Европы

Тренер Арсенала прокомментировал приближающийся матч против "Желтой субмарины".

Вильярреал сойдется в противостоянии с Арсеналом в рамках первого полуфинала Лиги Европы.

Микель Артета высоко оценивает работу, который проделал его соотечественник — Унаи Эмери.

"Я очень рад предстоящему матчу. У нас тяжелый соперник, однако мы очень довольны, что сыграем в полуфинале.

Прогресс Вильяреала в последние 10-15 лет впечатляет. Команду возглавляли разные тренеры, но она оставалась верна своим принципам. Унаи Эмери сделал Вильяреал очень заметным в этом турнире.

Из того что я видел, прежде всего бросаются в глаза игровые идеи: команда знает, что делать с мячом и как играть без мяча. У них есть игроки, способные решить судьбу матча в любую минуту, и они умеют менять тактику по ходу встречи", — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Вильярреал — Арсенал состоится завтра, 29-го апреля, в 22:00 по киевскому времени.