Тренер Арсенала прокомментировал приближающийся матч против "Желтой субмарины".
Микель Артета, getty images
28 апреля 2021, 18:29
Вильярреал сойдется в противостоянии с Арсеналом в рамках первого полуфинала Лиги Европы.
Микель Артета высоко оценивает работу, который проделал его соотечественник — Унаи Эмери.
"Я очень рад предстоящему матчу. У нас тяжелый соперник, однако мы очень довольны, что сыграем в полуфинале.
Прогресс Вильяреала в последние 10-15 лет впечатляет. Команду возглавляли разные тренеры, но она оставалась верна своим принципам. Унаи Эмери сделал Вильяреал очень заметным в этом турнире.
Из того что я видел, прежде всего бросаются в глаза игровые идеи: команда знает, что делать с мячом и как играть без мяча. У них есть игроки, способные решить судьбу матча в любую минуту, и они умеют менять тактику по ходу встречи", — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч Вильярреал — Арсенал состоится завтра, 29-го апреля, в 22:00 по киевскому времени.