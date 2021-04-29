Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч.

Манчестер Юнайтед примет Рому в рамках первого поединка 1/2 финала Лиги Европы. Оле-Гуннар Солскьяер с первых минут выставил Эдинсона Кавани и Давида Де Хеа.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Рашфорд, Фернандеш, Погба — Кавани

Запасные: Грант, Хендерсон, Байи, Мата, Гринвуд, Диалло, Джеймс, Теллес, Матич, Уильямс, ван де Беек, Туанзебе

Рома: Пау Лопес — Смоллинг, Кристанте, Ибаньес — Кардсдорп, Диавара, Верету, Спинаццола — Пеллегрини, Мхитарян — Джеко

Запасные: Миранте, Фузато, Вильяр, Сантон, Майорал, Кумбулла, Карлес Перес, Бруно Перес, Чиерво, Дарбо

Напомним, матч Манчестер Юнайтед — Рома пройдет сегодня, 29-го апреля. Стартовый свисток — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая трансляция матча.