Лига Европы

Наставник римского клуба высказался накануне еврокубковой встречи.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился ожиданиями от первой полуфинальной встречи Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.

"Для нас этот матч невероятно важен. Мы не так часто доходим до еврокубкового полуфинала и прекрасно понимаем всю важность момента. Уже видели здесь наших болельщиков, и их поддержка нам очень пригодится.

Нам противостоит великий клуб, который выглядит главным фаворитом на победу в турнире. Безусловно, нам придется очень сложно. Юнайтед — отличная команда, но у нас тоже есть амбиции", — заявил португальский специалист.

Напомним, что Манчестер Юнайтед примет Рому сегодня, 29-го апреля. Стартовый свисток — в 22:00 по киевскому времени.

На Football.ua доступен анонс данной встречи.