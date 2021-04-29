Наставник римского клуба высказался накануне еврокубковой встречи.
Паулу Фонсека, getty images
29 апреля 2021, 09:59
Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился ожиданиями от первой полуфинальной встречи Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.
"Для нас этот матч невероятно важен. Мы не так часто доходим до еврокубкового полуфинала и прекрасно понимаем всю важность момента. Уже видели здесь наших болельщиков, и их поддержка нам очень пригодится.
Нам противостоит великий клуб, который выглядит главным фаворитом на победу в турнире. Безусловно, нам придется очень сложно. Юнайтед — отличная команда, но у нас тоже есть амбиции", — заявил португальский специалист.
Напомним, что Манчестер Юнайтед примет Рому сегодня, 29-го апреля. Стартовый свисток — в 22:00 по киевскому времени.
На Football.ua доступен анонс данной встречи.