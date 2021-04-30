Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов полуфинального поединка Лиги Европы.

В первом полуфинальном поединке Лиги Европы Манчестер Юнайтед уничтожил Рому и практически гарантировал себе выход в финал турнира.

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера отправили в ворота соперника шесть голов, хотя по итогам первого тайма они уступали сопернику в один мяч.

Видео голов и обзор матча:

— Рома 6:2

Голы: Фернандеш, 9, 71, Кавани, 48, 64, Погба, 75, Гринвуд, 86 — Пеллегрини, 15 (с пенальти), Джеко, 34

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред (Матич, 83) — Рашфорд, Фернандеш (Мата, 89), Погба — Кавани

Рома: Пау Лопес (Миранте, 28) — Смоллинг, Кристанте, Ибаньес — Кардсдорп, Диавара, Верету (Вильяр, 5), Спинаццола (Бруно Перес, 37) — Пеллегрини, Мхитарян — Джеко

Предупреждения: Погба — Вильяр, Смоллинг