Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов полуфинального поединка Лиги Европы.

В первом полуфинальном поединке Лиги Европы Вильярреал одержал победу над Арсеналом с минимальным преимуществом в счете.

Подопечные Микеля Артеты, можно сказать, полностью провалили этот матч, но реализованный пенальти Николя Пепе во второй половине встречи вернул интригу в противостояние и оставил "канониров" в игре. Все решится в ответной встрече в Лондоне.

Видео голов и обзор матча:

Вильярреал — Арсенал 2:1

Голы: Тригерос, 5, Альбиоль, 30 — Пепе, 73 (пен.)



Вильярреал: Рульи — Фойт (Гаспар, 70), Альбиоль, Торрес, Педраса (А. Морено, 81) — Парехо, Капу, Тригерос (Гомес, 81) — Ж. Морено, Алькасер (Коклен, 46), Чуквезе.



Арсенал: Лено — Чеймберс, Холдинг, Мари, Джака — Партей, Себальос — Смит-Роу (Эльнени, 90+5), Эдегор (Мартинелли, 63), Сака (Обамеянга, 85) — Пепе (Виллиан, 90+5).



Предупреждения: Торрес, Капу — Себальос, Партей, Обамеянг



На 57-й минуте был удален Дани Себальос (Арсенал) (второе предупреждение).

На 77-й минуте был удален Этьенн Капу (Вильярреал) (второе предупреждение).