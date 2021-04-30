Лига Европы

Наставник МЮ высказался о победе над Ромой в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

В первом полуфинальном поединке Лиги Европы Манчестер Юнайтед уничтожил Рому и практически гарантировал себе выход в финал турнира (6:2).

Главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер поделился эмоциями от результата данного противостояния, ставшего для его команды более чем удовлетворительным.

"Мы показали хорошую реализацию моментов, чему очень рады. Команда продемонстрировала характер. Мы не опустили голову, сохраняли хладнокровие и совершили камбэк".

"Пять или десять минут в конце первого тайма мы выглядели блекло, но сумели все вместе наладить игру", — заявил Солскьяер в эфире BT Sport.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Рома вы можете на Football.ua.