Лига Европы

Наставник Вильярреала высказал об ответном полуфинальном матче ЛЕ против Арсенала.

В ответном полуфинальном поединке Лиги Европы лондонский Арсенал примет на своем поле Вильярреал. Главный тренер "желтой субмарины" Унаи Эмери поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Для нас наступил прекрасный момент. Весь год мы работали над тем, чтобы обрести уверенность в себе, результатах и целях. Мы здорово выглядели в этом розыгрыше Лиги Европы".

"Мы подходим к ближайшему матчу с тем же настроем. Постараемся развить успех, достигнутый в первые 90 минут. Мы ведем 2:1, но это мало что меняет. Постараемся подготовиться к любому развитию событий".

"Когда я анализирую оппонентов, первое, что делаю, это готовлюсь противостоять их наилучшему образцу. Арсенал организационно крепок, умеет владеть мячом, комбинировать и располагает быстрыми и техничными футболистами. Мы увидим завтра Пьер-Эмерика Обамеянга, так что столкнемся с сильнейшей версией Арсенала как в командном, так и в индивидуальном плане", — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Арсенал — Вильярреал состоится завтра, шестого мая, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. Первая встреча этих команд завершилась со счетом 2:1 в пользу "желтой субмарины".