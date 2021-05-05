Лига Европы

Португалец рассказал о целях команды.

Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокомментировал ответный матч против Ромы в полуфинале ЛЕ.

"Лиги Европы для нас все еще недостаточно, но это знак того, что мы становимся лучше. Нам нужно сильно прогрессировать, и мы будем делать это", — сказал Фернандеш.

Напомним, ответный матч между Ромой и Манчестер Юнайтед состоится 6 мая. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. Первая встреча этих команд завершилась со счетом 6:2 в пользу "красных дьяволов".

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