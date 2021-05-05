Украина

Наставник Динамо высказался о ничьей с Мариуполем в матче чемпионата Украины.

В поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо сыграло в нулевую ничью с Мариуполем. Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Результат, считаю, по игре. Обе команды создали не очень много моментов. Хозяева поля были очень мотивированы, это было видно и по тому, как они боролись на поле, и по количеству желтых карточек. В то же время у них играющая команда, техничные игроки, которые старались держать мяч внизу и строить атаки через короткий пас. Повторюсь, результат соответствует той игре, которая была на поле. После того, как чемпионство было завоевано, сложно мотивировать игроков. Отсюда и такая игра".

"Поле хоть и новое, но мяч двигался довольно непредсказуемо. Особенно когда оно было сухим, то "тормозило" игру. Но я поздравляю хозяев с таким газоном, поскольку он будет держаться и в холодное время года. Очень важно, что такие поля есть и их делают в Украине".

"Супряга? Если бы я мог, то выпустил бы всех 20 футболистов. Но, к сожалению, у нас только пять замен, тем более после удаления де Пены было довольно сложно делать замены. Я старался дать как можно больше игрового времени тем игрокам, кто будет выступать за свои национальные сборные на Евро, чтобы они подошли к турниру в хорошей форме", — приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео лучших моментов матча Динамо — Мариуполь вы можете в обзоре на Football.ua.