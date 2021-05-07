Лига Европы

Хавбек МЮ высказался о выходе своего команды в финал второго по значимости еврокубка.

Манчестер Юнайтед в рамках ответного поединка Лиги Европы отправился в гости к Роме и уступил со счетом 2:3, однако это не помешало манкунианцам пробиться в финал турнира.

Полузащитник "красных дьяволов" Неманья Матич поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мы подходим к финалу с мыслями о победе, мы не хотим проигрывать. Мы с уважением относимся к Вильяреалу. Разочарованы сегодняшним поражением, но у нас есть возможность выиграть трофей", — приводит слова Матича официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Рома — Манчестер Юнайтед вы можете на Football.ua.