Лига Европы

Главный тренер "Желтой субмарины" дал комментарий перед матчем.

Главный тренер Вильярреала Унаи Эмери отметил силу Манчестер Юнайтед, но верит, что его команда может дать бой.

"Мы гордимся и чувствуем ответственность за то, чтобы сделать последний шаг и добыть победу. Но в любом случае этот проект [построение команды] не замедлится и не остановится.

Этот турнир добился большого прогрессы. Сейчас в нем играет множество топовых команд, которые отчаянно хотя выиграть трофей. Вильярреал заслужил свое место в их числе. Хотим показать себя с лучшей стороны. Если сыграем на уровне, то способны побороться с Манчестер Юнайтед, что здорово.

У нас богатая и достойная история, но она не такая давняя. Если Юнайтед и фаворит, то потому, что у него превосходные игроки и великая история, но у нас есть свои аргументы для победы в Гданьске. Надо постараться навязать свою игру в отдельных фазах, но в прежде всего биться в тех зонах, где соперник силен, и там нивелировать его преимущество.

Каждый финал отличается от других. У меня были финалы, где мы были фаворитами, но было и наоборот. Но это все предматчевые расклады. Завтра мы будем пылать гордостью и боевым настроем. Мы доказали, что у нас крепкая команда. Манчестер Юнайтед в свой день может обыграть любого, но у нас свои козыри. Мы тщательно изучили Юнайтед. Главное, воспользоваться теми возможностями, что нам выпадут.

Нет, я не чувствую дополнительной мотивации после работы в Арсенале. Я чувствую свой долг перед президентом клуба и всеми, кто превратил это маленькое сообщество в великий клуб. У меня нет мыслей о мести английскому клубу или кому-либо другому. Все, что я делаю, это просто стараюсь помочь Вильярреалу добиться лучшего результата. Это прекрасный клуб", — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед состоится 26 мая, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.