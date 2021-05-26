Лига Европы

Бразильский полузащитник сможет появиться на поле по ходу матча.

Манчестер Юнайтед в рамках финального поединка Лиги Европы будет противостоять Вильярреалу в польском Гданьске.

В стартовом составе "красных дьяволов" не нашлось места для Фреда. Как оказалось, бразилец получил повреждение накануне.

"К сожалению, Фред получил повреждение при подготовке к матчу. Он тренировался вчера и готов выйти на замену, но он разочарован, что не попал в основной состав. Тренеру приходится принимать такие сложные решения", — приводит слова норвежца официальный сайт УЕФА.

Матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.