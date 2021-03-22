Англия

Бывшего игрока Шахтера оскорбили в социальных сетях после матча с Лестером.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях после поражения "красных дьяволов" в четвертьфинальном матче Кубка Англии против Лестера (1:3). Об этом сообщает Sky Sports.

27-летний бразилец грубо ошибся в одном из моментов матча, что позволило Лестеру забить гол в ворота МЮ, после чего в комментариях под его последним фото в Instagram появилось огромное количество расистских высказываний и смайлов с обезьянами.

Отметим, что ранее в составе МЮ таким же оскорблениям подвергались Антони Мартиаль и Аксель Туанбезе.

Ранее сообщалось, что Заа стал первым игроком, который отказался преклонять колено перед матчем АПЛ.

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