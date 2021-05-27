Француз также был признан лучшим игроком финального матча против "красных дьяволов".
Этьенн Капу, Getty Images
27 мая 2021, 19:18
Полузащитник Вильярреала Этьенн Капу был признан лучшим игроком минувшей игровой недели в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
32-летний французский хавбек выиграл голосование среди болельщиков, обойдя по его итогам своего одноклубника Жерара Морено, а также двух игроков Манчестер Юнайтед — Эдинсона Кавани и Скотта Мактоминея.
В финальном поединке турнира француз вышел в стартовом составе и отыграл практически весь матч, уйдя с поля после замены в конце второго овертайма перед решающей серией пенальти, которая завершилась со счетом 11:10 в пользу "желтой субмарины".
Напомним, Капу ранее был признан лучшим игроком финального матча Лиги Европы.