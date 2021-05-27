Лига Европы

Француз очень помог своей команде добыть трофей.

В рамках финального матча Лиги Европы сезона-2020/21 Вильярреал в Гданьске переиграл Манчестер Юнайтед в серии пенальти.

Лучшим футболистом поединка по мнению УЕФА стал хавбек "желтой субмарины" Этьенн Капу.

"Он превосходно играл в роли опорного полузащитника. Закрывал множество зон в центре поля и был ключевым элементом в тактической игре Вильяреала. Был силен в каждом единоборстве", — резюмировал представитель УЕФА Душан Фитцель.

Отметим, что в минувшем сезоне лучшим игроком финала Лиги Европы стал Люк де Йонг, представляющий Севилью.

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