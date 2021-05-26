Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию видео гола испанской команды.

Вильярреал в рамках финального поединка Лиги Европы противостоит Манчестер Юнайтед в польском Гданьске.

Счет в первой половине игры точным ударом после подачи со штрафного открыл Жерар Морено.

Как сообщает Opta, испанский нападающий стал первым футболистом "Желтой субмарины", который смог забить не менее 30 голов за сезон со времен Джузеппе Росси (32 гола в сезоне-2010/11).

Обзор матча:

Матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.