В этом раунде еврокубкового турнира украинские клубы участие не принимают.
Сегодня, 19 июля, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего раунда квалификации второго по значимости еврокубка — Лиги Европы для сезона-2021/22.
В третьем отборочном раунде сыграют 16 клубов, часть из станут известны по итогам второго отборочного раунда Лиги чемпионов (матчи пройдут 27/28 июля).
Победители противостояний (матчи состоятся 5 и 12 августа) выйдут в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА, а проигравшие попадут в Лигу конференций УЕФА.
Как и несколько ранее в жеребьевке Лиги чемпионов, жребий для Лиги Европы был разделен на два этапа, чтобы определить путь для чемпионов своих стран и основной путь для представителей лиг под эгидой УЕФА.
Путь чемпионов (сыграет проигравший из пары)
Линкольн Ред Импс (Гибралтар)/ ЧФР Клуж (Румыния) — Слован (Словакия)/ Янг Бойз (Швейцария)
Динамо Загреб (Хорватия)/ Омония (Кипр) — Легия (Польша)/ Флора (Эстония)
Кайрат (Казахстан)/ Црвена Звезда (Сербия) — Алашкерт (Армения)/ Шериф (Молдавия)
Мура (Словения)/ Лудогорец (Болгария) — Ференцварош (Венгрия)/ Жальгирис (Латвия)
Олимпиакос (Греция)/ Нефтчи (Азербайджан) — Мальме (Швеция)/ ХИК (Финляндия)
Основной путь (сыграет проигравший из пары)
Яблонец (Чехия) — Селтик (Шотландия)/ Митьюлланд (Дания)
Рапид (Австрия)/ Спарта (Чехия) — Анортосис (Кипр)
ПСВ (Нидерланды)/ Галатасарай (Турция) — Сент-Джонстон (Шотландия)