Лига Европы

В этом раунде еврокубкового турнира украинские клубы участие не принимают.

Сегодня, 19 июля, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего раунда квалификации второго по значимости еврокубка — Лиги Европы для сезона-2021/22.

В третьем отборочном раунде сыграют 16 клубов, часть из станут известны по итогам второго отборочного раунда Лиги чемпионов (матчи пройдут 27/28 июля).

Победители противостояний (матчи состоятся 5 и 12 августа) выйдут в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА, а проигравшие попадут в Лигу конференций УЕФА.

Как и несколько ранее в жеребьевке Лиги чемпионов, жребий для Лиги Европы был разделен на два этапа, чтобы определить путь для чемпионов своих стран и основной путь для представителей лиг под эгидой УЕФА.

Путь чемпионов (сыграет проигравший из пары)

Линкольн Ред Импс (Гибралтар)/ ЧФР Клуж (Румыния) — Слован (Словакия)/ Янг Бойз (Швейцария)

Динамо Загреб (Хорватия)/ Омония (Кипр) — Легия (Польша)/ Флора (Эстония)

Кайрат (Казахстан)/ Црвена Звезда (Сербия) — Алашкерт (Армения)/ Шериф (Молдавия)

Мура (Словения)/ Лудогорец (Болгария) — Ференцварош (Венгрия)/ Жальгирис (Латвия)

Олимпиакос (Греция)/ Нефтчи (Азербайджан) — Мальме (Швеция)/ ХИК (Финляндия)

Основной путь (сыграет проигравший из пары)

Яблонец (Чехия) — Селтик (Шотландия)/ Митьюлланд (Дания)

Рапид (Австрия)/ Спарта (Чехия) — Анортосис (Кипр)

ПСВ (Нидерланды)/ Галатасарай (Турция) — Сент-Джонстон (Шотландия)