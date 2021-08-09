Николай Балакин рассудит матч между Слованом и Линкольном.
Николай Балакин, УАФ
09 августа 2021, 16:39
На ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы между словацким Слованом и гибралтарским Линкольном будет работать украинская судейская бригада. Об этом сообщает УАФ.
Главный арбитром еврокубкового матча будет работать Николай Балакин. Его ассистентами будут Андрей Скрипка и Виктор Нужник. Резервным рефери назначен Дмитрий Кривушкин.
Игра состоится в Братиславе 10 августа. Первая встреча команд в Гибралтаре закончилась победой Слована со счетом 3:1.
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