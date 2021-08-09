Лига Европы

Николай Балакин рассудит матч между Слованом и Линкольном.

На ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы между словацким Слованом и гибралтарским Линкольном будет работать украинская судейская бригада. Об этом сообщает УАФ.

Главный арбитром еврокубкового матча будет работать Николай Балакин. Его ассистентами будут Андрей Скрипка и Виктор Нужник. Резервным рефери назначен Дмитрий Кривушкин.

Игра состоится в Братиславе 10 августа. Первая встреча команд в Гибралтаре закончилась победой Слована со счетом 3:1.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.