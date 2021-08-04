Лига конференций

Судейские бригады Сергея Бойко и Евгения Арановского получили назначение на первые матчи третьего квалификационного раунда.

Два из первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги конференций доверено рассудить украинским арбитрам — сообщает УАФ.

Бригада Сергея Бойко, которому на линиях будут помогать Александр Корниенко и Владимир Высоцкий, а обязанности четвертого арбитра исполнит Анатолий Абдула, получила назначение на матч Русенборг (Норвегия) — Домжале (Словения).

Поединок пройдет в Тронхейме в четверг, 5 августа, в 20:00 по киевскому времени.

На два часа позже в тот же день начнется матч Чукарички (Сербия) — Хаммарбю (Швеция), на котором также будут работать судьи из Украины.

Главному арбитру Евгению Арановскому будут помогать судьи на линии Семен Шлончак и Владимир Володин. Четвертый арбитр — Виталий Романов.