Лига Европы

Луганчане сразятся за путевку в групповой этап турнира.

Луганская Заря по итогам жеребьевки получила в соперники по стадии плей-офф победителя пары Рапид Вена — Анортосис.

В рамках ответного поединка между этими командами киприоты добились победы со счетом 2:1, чего не хватило для прохода дальше.

Анортосис уступил с разгромным счетом, 0:3, в первом матче, а потому практически не имел шансов выбить австрийцев.

Отметим, что первый матч между Зарей и Рапидом состоится в в Австрии 19 августа, а ответный – в Запорожье 26 августа.

Напомним, что донецкий Шахтер в рамках плей-офф Лиги чемпионов встретится с представителем Лиги 1 — Монако.