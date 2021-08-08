Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

Динамо Киев одержало непростую победу над Зарей в матче третьего тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:1.

Примечательно, что в данном противостоянии в ворота каждой из команд были назначены одиннадцатиметровые, однако ни киевлянам, ни луганчанам реализовать свои пенальти не удалось.

Обзор матча:



Заря — Динамо Киев 1:2

Голы: Фримпонг, 90+4 — Сирота, 18, Буяльский, 80.

На 71-й минуте Карлос Де Пена (Динамо Киев) не забил пенальти (вратарь).

На 76-й минуте Денис Фаворов (Заря) не забил пенальти (штанга).

Заря: Шевченко — Фаворов (Руфати, 86), Вернидуб, Имереков, Хомченовский — Аллахьяр (Цвек, 72), Назарина, Кочергин — Громов (Фримпонг, 86) — Шахаб (Гладкий, 73), Кристиан (Кабаев, 58).



Динамо Киев: Бущан — Кендзера (Тымчик, 69), Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков (Караваев, 69), Буяльский (Леднев, 85), Родригес (Де Пена, 68) — Гармаш (Кулач, 77).



Предупреждения: Назарина, Вернидуб, Имереков — Гармаш, Шапаренко, Буяльский, Бущан.