Сербский клуб не оставил шансов соперникам.
ФК Црвена Звезда
17 августа 2021, 23:58
В рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы Црвена Звезда обыграла румынский Клуж (4:0).
В первом тайме вратарь Клужа Арлаускис дважды вытаскивал мяч с сетки ворот. На 5 минуте забил Павков, а на 38 — Катай.
Во втором тайме Эль Фарду Бэн сделал счет 3:0, а Иванич под конец игры, завершил страдания Клужа.
Црвена Звезда — Клуж 4:0
Голы: Павков, 5, Катай, 38, Эль Фарду Бэн, 68, Иванич, 77
Црвена Звезда: Борян, Гобелич, Драгович, Дегенек, Родич, Панков, Катаи, Саного, Канга, Иванич, Бен-Набуан, Павков.
Клуж: Арлаускис, Маня, Сестор, Чоботарю, Камора, Дяк, Сигурйонссон, Родригес, Петрила, Омрани, Дебелюх.
Предупреждение: Родич, Канга, Катай.