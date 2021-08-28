Лига Европы

Украинский легионер Ференцвароша Игорь Харатин оценил уровень соперников своей команды в групповом этапе ЛЕ.

Накануне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Ференцварош, за который выступает множество украинцев, попал в группу G, где сыграет с Бетисом, Байером и Селтиком.

Украинский полузащитник угорской команды Игорь Харатин подвел итоги жеребьевки, рассказал о сильных сторонах соперников своей команды.

"Тяжелая группа, где-то даже лигочемпионовская. Я не скажу, что ждали легких соперников. Все группы достаточно равные. В этом году очень хороший уровень соперников в Лиге Европы.

Будут хорошие игры. Думаю, у нас будет полный стадион. Всем будет интересно посмотреть на эти игры. Поэтому всех ждем на матчах.

Задачи? Мы будем готовиться от матча к матчу. Мы хотим побеждать. А там будем смотреть. Конечно, нужно поставить цель – выход из группы. Будет нелегко, но нужно работать, отдаваться в каждом матче. Тогда у нас будет шанс", - цитирует Харатина ТК Футбол 1/2/3.

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