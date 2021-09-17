Лига Европы

Маурицио Сарри прокомментировал дебютную еврокубковую неудачу у руля Лацио.

Главный тренер Лацио Маурицио Сарри уверен в том, что силу нынешних “орлов” не стоит оценивать по поражению в первом туре Лиги Европы от Галатасарая.

"Игра проходила под нашим контролем, а от ошибок не застрахован никто, – сказал тренер после матча. – На сей раз пришлось эту цену заплатить нам".

"Мы относимся к Лиге Европы со всей серьезностью. Просто на данном этапе мы не можем использовать все свои ресурсы, поэтому не стоит оценивать реальный потенциал команды по нынешним результатам, тем более, результаты в матчах нынешнего сезона неоднозначные".

"Главное, что я вижу прогресс и в поражениях, будь то от Милана или нынешнее".

В первом туре Группы Е Лацио создал у ворот Галатасарая достаточно опасных моментов, но проиграл из-за автогола голкипера Стракоша. Во втором матче группы Локомотив М и Марсель сыграли вничью.