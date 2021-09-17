Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.

В поединке стартового тура группового этапа Лиги Европы турецкий Галатасарай на своем поле одержал минимальную победу над итальянским Лацио (1:0).

Единственный гол в матче был забит на 67-й минуте, а его автором стал вратарь "орлов" Томас Стракоша, который буквально забросил мяч в собственные ворота.

Обзор матча:

Галатасарай — Лацио 1:0

Гол: Стракоша, 67 (в свои ворота)

Галатасарай: Муслера — Йедлин, Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт — Антальялы (Кылынч, 78), Кутлу — Моруцан (Фегули, 86), Чикылдэу (Мохамед, 90), Актюркоглу (Бабел, 79) — Дервишоглу (Луйиндама, 90+1)

Лацио: Стракоша — Лаццари, Ачерби, Луис Фелипе, Хисай — Акпа-Акпро (Милинкович-Савич, 56), Лейва (Катальди, 83), Луис Альберто (Башич, 66) — Фелипе Андерсон (Педро, 66), Иммобиле (Мурики, 56), Дзакканьи

Предупреждения: Муслера — Акпа-Акпро, Мурики, Дзакканьи