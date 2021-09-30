Украинский полузащитник получил место в основном составе.
Игорь Харатин, фото УАФ
30 сентября 2021, 19:57
Легия в рамках поединка второго тура группового этапа Лиги Европы принимает на своем поле английский Лестер.
Украинский полузащитник Игорь Харатин появился в основном составе своей команды с первых минут.
Матч Легия — Лестер начался в 19:45 по киевскому времени. Отметим, что поляки в первой туре обыграли Спартак, а "лисы" поделили очки с Наполи.
Напомним, что ранее Игорь Харатин отметился дебютным голом в составе польской команды.