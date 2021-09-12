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Для украинского хавбека это была первая игра в составе польского клуба.

Легия в поединке седьмого тура чемпионата Польши неожиданно минимально уступила Шленску (0:1).

В этом противостоянии в составе Легии дебютировал украинский полузащитник Игорь Харатин, для которого это была первая игра в польской команде.

26-летний украинец появился на поле на 67-й минуте встречи при счете 0:0, но спустя 17 минут хозяева забили единственный и победный гол усилиями Виктора Гарсии. На 83-й минуте Игорь получил желтую карточку.

После пяти игр Легия набрала шесть очков и находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Польши.

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