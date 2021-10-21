Лига Европы

Перепутали с ультрас немецкой команды.

Сегодня, 21 октября, немецкий Унион Берлин должен провести свой гостевой поединок против нидерландского Фейеноорда в рамках третьего тура Лиги Европы УЕФА, по исходу которого квартет E может получить имя своего нового лидера, если "звезда юга" уступит.

Поскольку фанаты роттердамского клуба известны на всю футбольную Европу своим далеко не самым гостеприимным поведением, то вполне можно было ожидать конфликтов между группами болельщиков как накануне, так и после игры.

Однако, на этот раз жертвой нападения со стороны активной группы болельщиков Фейеноорда стала официальная делегация клуба Унион Берлин, в состав которой входил и председатель правления Дирк Цинглер, а также член правления Оскар Коше и еще 23 представителя клуба.

Руководство немецкой команды было забросано посторонними предметами и фрагментами интерьера и экстерьера ресторана De Huismeester на Меенте в Роттердаме, где проходил их ужин.

В результате нападения один из членов делегации был доставлен в больницу с многочисленными травмами, а местной полиции удалось задержать одного из нападавших. Пострадал ли кто-то из наивысшего управленческого звена клуба на данный не сообщается.

Отметим, что матч Фейеноорд — Унион Берлин начнется в 19:45 по киевскому времени.