Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы Марсель сошелся в противостоянии с Лацио, по итогам которого выявить сильнейшего не удалось.

Казалось, что подопечным Маурицио Сарри удастся добыть победу с минимальным преимуществом в счете, однако на 82-й минуте Димитри Пайе все-таки вернул паритет на табло (2:2).

Обзор матча:



Марсель — Лацио 2:2

Голы: Милик, 33, Пайе, 82 — Андерсон, 45+7, Иммобиле, 49