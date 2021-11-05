Лига Европы

Стали известны имена номинантов на награду по итогам минувшего месяца.

Дирекция украинской Премьер-лиги огласила имена претендентов на звание лучшего футболиста в октябре.

В список из пяти номинантов попали полузащитники Динамо Виктор Цыганков и Денис Гармаш, вингер Шахтера Тете, нападающий Зари Аллахьяр Сайядманеш и голкипер Ворсклы Дмитрий Ризнык.

В четырех матчах в минувшем месяце Цыганков отличился двумя голами, Гармаш, Тете и Аллахьяр забили по три гола, а Ризнык провел два сухих поединка.

Ранее стали известны имена претендентов на звание лучшего тренера УПЛ в октябре.

Предлагаем также принять участие в голосовании за звание лучшего игрока месяца УПЛ по версии Football.ua.