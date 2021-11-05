Дирекция украинской Премьер-лиги огласила имена претендентов на звание лучшего тренера в октябре.

В список из пяти номинантов попали Мирча Луческу (Динамо), Роберто Де Дзерби (Шахтер), Виктор Скрипник (Заря), Юрий Максимов (Ворскла) и Валерий Кривенцов (Металлист 1925). Голосование продлится до 9 ноября.

Предлагаем также принять участие в голосовании за лучшего тренера месяца УПЛ по версии Football.ua.