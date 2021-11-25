Стали известны составы команд на матч Лиги Европы.
Андрей Ярмоленко, getty images
25 ноября 2021, 18:53
Вест Хэм в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги Европы пожаловал в гости к Рапиду из Вены.
Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес доверил место в стартовом составе украинцу Андрею Ярмоленко.
Вест Хэм: Ареола — Цоуфал, Диоп, Доусон, Масуаку — Нобл, Соучек — Ярмоленко, Влашич, Лансини — Боуэн
Напомним, что начало матча Рапид В — Вест Хэм запланировано на 19:45. Следить за ключевыми событиями можно у нас на сайте.