Англия

Турецкий клуб хочет усилить свой состав в зимнее трансферное окно.

Полузащитник сборной Украины и Вест Хэма Андрей Ярмоленко может продолжить свою карьеру в чемпионате Турции, сообщает Fanatik.

По информации источника, услуги 32-летнего украинского вингера были предложны агентами турецкому Трабзонспору, который ищет усиление в зимнее трансферное окно.

Помимо Ярмоленко, турецкий клуб рассматривает кандидатуры Эдина Вишчи и Кристиана Тельо.

Действующий контракт Ярмоленко с "молотобойцами" рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Ярмоленко сыграл 12 поединков во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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