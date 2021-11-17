ЧМ-2022. Отбор

Футболіст розповів про емоції від виходу до раунду плей-офф.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував вихід збірної України до раунду плей-офф чемпіонату світу-2022

"Перемога завжди додає впевненості. Ми вийшли у плей-офф, але наша мета – потрапити на чемпіонат світу", — написав Ярмоленко у Instagram.

Football.ua пропонує познайомитись із верогідними суперниками збірної у раунді плей-офф та проголосувати за найліпшого.