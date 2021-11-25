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Локомотив М — Лацио, Getty Images
25 ноября 2021, 22:47
В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы Лацио разгромил на выезде московский Локомотив со счетом 3:0.
Дублем в составе римского клуба отличился Чиро Иммобиле, а еще один гол в свой актив записал Педро.
Локомотив М — Лацио 0:3
Голы: Иммобиле, 56, 63, Педро, 87.
Локомотив: Худяков — Ненахов (Сильянов, 28), Едвай, Серкейра, Рыбус — Марадишвили (Зинович, 77), Бека Бека, Рыбчинский (Смолов, 59), Баринов — Камано (Борисенко, 77), Лисакович.
Лацио: Стракоша — Габаррон, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай — Лейва (Катальди, 59), Луис Альберто (Милинкович-Савич, 59), Башич — Дзакканьи (Ладзари, 82), Иммобиле (Мурики, 66), Фелипе Андерсон (Педро, 46).
Предупреждения: Камано, Ненахов, Сильянов, Баринов, Рыбус — Дзакканьи, Альберто, Лейва, Милинкович-Савич.