Лига Европы

Центрбек восстановился после проблем со здоровьем.

Защитник Костас Манолас вернулся к тренировкам Наполи в общей группе, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Манолас испытывал проблемы с желудком, но вернулся к тренировкам и вместе с партнерами по команде готовился к предстоящей встрече с Лестером в групповом этапе Лиги Европы.

В лазарете партенопейцев с серьезными травмами находятся Виктор Осимхен и Калиду Кулибали. Также проблемы со здоровьем испытывают Фабиан Руис и Лоренцо Инсинье.

В текущем сезоне Манолас провел 6 поединков в футболке "адзурри".

Матч Наполи – Лестер состоится в Неаполе в четверг, 9 декабря, и начнется в 19:45 по киевскому времени.