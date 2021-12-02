Сенегалец получил повреждение бедра.
Калиду Кулибали, Getty Images
02 декабря 2021, 08:51
Защитник Калиду Кулибали пропустит ближайшие матчи Наполи из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Кулибали травмировал мышцы левого бедра в матче с Сассуоло (2:2) в среду, покинув поле на 80-й минуте. Предполагается, что восстановление сенегальского центрбека займет две-три недели.
В текущем сезоне 30-летний игрок провел 19 поединков в футболке партенопейцев, отличившись двумя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что нападающий Наполи Виктор Осимхен пропустит около трех месяцев из-за травмы.