Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.

В рамках заключительного матча группового этапа Лиги Европы Лион на своем поле сыграл вничью Рейнджерс со счетом 1:1.

Этот результат позволил обеим командам продолжить свой еврокубковый путь в плей-офф ЛЕ, тогда как пражская Спарта отправилась в 1/16 Лиги конференций, а Брондбю остался без еврокубковой весны.

Обзор матча:

Лион — Рейнджерс 1:1

Голы: Басси, 48 (автогол) — Райт, 41.

Лион: Поллерсбек — Энрике, Лукеба, Да Сильва, Фогель (Дюбуа, 62) — Какре, Кеита, Шакири (Ауар, 62), Токо-Экамби (Кедевре, 44), Шерки — Дембеле

Рейнджерс: Маклафлин — Баришич, Басси, Голдсон, Паттерсон — Камара (Дэвис, 46), Ландстрем, Хаджи (Бакуна, 61), Кент, Райт (Арфилд, 61) — Руф

Предупреждение: Паттерсон