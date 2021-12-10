Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.

В рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы Вест Хэм минимально уступил загребскому Динамо.

Победителя данного противостояния определил единственный гол Оршича на четвертой минуте встречи, который гарантировал хорватскому гранду место в плей-офф турнира.

Несмотря на неудовлетворительный результат, Вест Хэм также весной продолжит свой путь в 1/8 финала Лиги Европы, куда лондонскому клубу удалось пробиться с первого места в группе H.

Обзор матча:

Вест Хэм - Динамо З 0:1

Гол: Оршич, 4

Вест Хэм: Ареоля — Лонджело, Алесе, Баптист, Эшби — Нобл, Крал, Влашич, Форнальс (Бенрахма, 46), Ярмоленко (Поттс, 87) — Перкинс (Форсон, 87)

Динамо З: Ливакович — Перич, Шутало, Теофиль-Катрин — Штефуль (Дилавер, 80), Иванушец, Адеми (Булат, 71), Гояк, Ристовски — Оршич (Мишич, 64), Андрич (Юрич, 64)

Предупреждения: Иванушеч, Ристовски, Мишич