Лига Европы

Бразилец, скорее всего, не поможет каталонцам в еврокубках.

Главный тренер Барселоны Хави не сможет включить одного из зимних новичков в заявку команды на плей-офф Лиги Европы.

Состав Барселоны в зимнее трансферное окно пополнили защитник Дани Алвес, вингеры Адама Траоре и Ферран Торрес, а также нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. По правилам УЕФА, клубы могут заявить не больше трех новых игроков перед началом плей-офф в еврокубковых соревнованиях.

Как сообщает издание Sport, Хави решил оставить вне заявки возрастного Дани Алвеса.

После возвращения в Барселону 38-летний игрок успел провести 4 поединка, отличившись двумя ассистами.

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы Барселона сыграет с Наполи. Первая встреча команд состоится на Камп-Ноу 17 февраля.