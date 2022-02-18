"Драконы" добыли волевую победу на домашней арене.
Порту - Лацио, getty images
18 февраля 2022, 00:00
Порту в рамках первого поединка 1/16 финала Лиги Европы принимал на своем поле Лацио и добился победы со счетом 2:1.
Римляне открыли счет усилиями Дзакканьи, но дубль Тони Мартинеса перевернул ход поединка и принес важную победу "драконам".
Порту - Лацио 2:1
Голы: Мартинес, 37, 49 — Дзакканьи, 23
Порту: Кошта — Пепе, Мбемба, Сануси, Отавио — Урибе, Груйич (Галено, 46), Жоау Мариу (Бруну Кошта, 88), Виейра (Витинья, 46) — Тони Мартинес (Эванилсон, 69), Пепе (Эуштакиу, 88).
Лацио: Стракоша — Марушич, Патрик, Луис Фелипе, Раду (Хюсай, 72) — Лейва (Катальди, 68), Луис Альберто (Башич, 84), Милинкович-Савич — Дзакканьи (Моро, 84), Педро (Кабрал, 84), Фелипе Андерсон.
Предупреждения: Груйич, Виейра, Галено, Эванилсон — Милинкович-Савич, Дзакканьи