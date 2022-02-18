Лига Европы

Испанский защитник дал комментарий после матча с Наполи.

Барселона в рамках поединка 1/16 финала Лиги Европы принимала на своем поле Наполи и сыграла вничью со счетом 1:1.

Центральный защитник "сине-гранатовых" Жерар Пике считает, что его команда могла добиться разгромной победы.

"Ощущения таковы, что мы вполне могли бы выиграть со счетом 3:1, 4:1 или даже 5:1. Единственное, что разочаровывает, — это итоговый результат.

Показанный уровень игры достаточен для того, чтобы побеждать в Лиге Европы. Нам очень хотелось добиться перевеса перед ответным визитом в Неаполь", — приводит слова Пике официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги Европы между Барселоной и Наполи.